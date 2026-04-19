日本據報3.6萬人示威　抗議高市早苗政府推動放寬武器出口及修憲

日本國會大廈外4月19日（周日）爆發大規模示威活動，反對高市早苗政府的軍事擴張舉措，包括解除武器出口禁令及修改和平憲法。主辦單位指有3.6萬人參加，他們呼籲和平並要求維護日本憲法第9條——該條款明確放棄戰爭，不少示威者高舉「NO WAR」的標語。



綜合外媒報道，「19日行動」是指日本各地每月19日舉行的抗議活動，旨在紀念2015年9月19日通過的安保相關法案。這些示威通常呼籲維護《和平憲法》第九條、廢除安保法，並反對軍事擴張。

在抗議活動期間，參與者發表演說並向公眾強調維持日本戰後和平承諾的重要性。多名抗議者還手持橫幅，要求首相高市早苗辭職，並譴責她「支持美國總統特朗普（Donald Trump）的軍事計劃」。

日本修改憲法需要國會兩院三分之二的多數票通過，並需經過全民公投。儘管自民黨在眾議院擁有絕對多數席位，但在參議院卻處於少數地位，且舉行全民公投無疑是一場賭博。

2026年4月12日，日本東京，日本首相、自民黨（LDP）領袖高市早苗，在黨代表大會上與黨員們共同演唱黨歌。（Reuters）

高市早苗已將修改和平條款列為首要任務，同時她也在加強國防，其中包括全面改革國家安全及國防戰略，增加軍費開支、發展反擊能力，並放寬對具殺傷力軍事裝備出口的禁令。