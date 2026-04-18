日本11歲男童被殺案　日媒：繼父疑曾公廁藏屍　警方緊急封鎖採證

日本京都府南丹市11歲男童安達結希遭棄屍命案，37歲繼父安達優季4月16日被捕。據《讀賣新聞》報道，18日（周六）上午，京都府警方在安達優季家附近的公廁展開法醫調查。報道引述調查人員指，京都府警方正調查安達優季是否曾將屍體暫時藏匿在其他地方。



日媒就京都府警察封鎖公廁採證的報道：

據調查人員稱，京都府警方正調查位於著名旅遊景點琉璃溪峽谷停車場的公共廁所。該廁所位於安達優季家西北方約2公里處，位處安達結希小學的西南方向，緊鄰安達優季住所通往學校的道路。

18日上午，數名法醫人員用藍色防水布圍封了這座公廁，並用捲尺測量附近道路的寬度。

13日，在距離安達優季住所東北方向約7公里的樹林中發現了安達結希的屍體。但京都府警方懷疑安達優季之前可能多次將屍體藏匿在市內的其他地點。據調查人員稱，安達優季在被捕前的自願偵訊中供稱，他「因一時衝動掐死了安達結希」。

據報，安達結希3月23日早上按時返校。上午11時50分左右，學校才聯繫他的母親，詢問他是否缺席，這才發現他失蹤了。安達優季曾告訴學校，他開車送安達結希到離教學大樓大約200米的地方，但學校的閉路電視畫面並沒有拍到男童的身影。