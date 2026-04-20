朝鮮試射改良版地對地戰術彈道導彈　金正恩視察滿意結果

朝中社4月20日報道，朝鮮導彈總局19日試射改良版「火星炮-11丁」型地對地戰術彈道導彈，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩觀摩試射。



朝中社於2026年4月20日發布圖片，顯示朝鮮導彈總局19日試射改良版「火星炮-11丁」型地對地戰術彈道導彈，金正恩視察試射。（KCNA via REUTERS）

報道說，試射目的在於評估導彈戰鬥部的特點和威力，以136公里外的島嶼目標為中心，發射5枚戰術彈道導彈，高密度擊中面積為12.5至13公頃的目標區域。

金正恩對試射結果表示滿意。他說表示，隨著不同用途散布戰鬥部得到開發和應用，朝軍作戰需求可以得到充分、有效滿足。

朝中社於2026年4月20日發布圖片，顯示朝鮮導彈總局19日試射改良版「火星炮-11丁」型地對地戰術彈道導彈，金正恩視察試射。（KCNA via REUTERS）

這是朝鮮時隔11天再次發射彈道導彈，其4月8日曾罕見單日兩次發射短程彈道導彈，此前還曾有一次不明飛行物發射失敗。

有分析指出，朝鮮接連發射導彈，或因下月美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平會談可能涉及韓半島問題而進行武力示威，也與朝鮮近期加強國防力量有關。