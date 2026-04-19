韓國軍方：朝鮮向東海發射多枚彈道導彈

韓國軍方稱，朝鮮向東海發射多枚彈道導彈。韓聯社報導，韓國聯合參謀本部說，當局於星期天（4月19日）早上6時10分左右（香港時間淩晨5時），探測到朝鮮新浦地區發射的導彈。



聯合參謀本部說：「在加強監視以防朝鮮再次發射導彈的同時，我軍保持高度戒備狀態，並與美日雙方密切共用朝鮮彈道導彈資訊。」

朝鮮上一次發射多枚短程彈道導彈是在4月8日，這是朝鮮罕見的單日兩次發射。 朝鮮在前一天還發射了一枚不明飛行物，但飛行物發射後不久便消失，顯然是發射失敗。

朝中社於2026年1月28日報道，朝鮮導彈總局於27日進行了試射，以驗證採用新技術的新型大口徑多管火箭系統效能，金正恩監督及滿意結果。（朝中社圖片）

在連續兩天的發射之後，朝鮮官方媒體報導稱，朝鮮試射一枚裝有集束炸彈彈頭的戰術彈道導彈，並聲稱導彈擁有極高的威力密度，能夠在射程內「將任何目標夷為平地」。

官方媒體也報導稱，平壤方面進行電磁武器系統和碳纖維類比炸彈的散佈試驗，同時驗證一款移動式短程防空導彈系統的作戰可靠性。

文章獲《聯合早報》授權轉載

