日本《外交藍皮書》批朝鮮核計劃　朝方譴責：說三道四　嚴重挑釁

在日本發布年度《外交藍皮書》批評朝鮮核武與導彈計劃後，朝中社4月15日（周三）報道譴責日本對其主權權利構成「嚴重挑釁」，對朝方行使正當權利說三道四。



韓聯社報道，一名隸屬朝鮮外交部旗下日本問題研究所部門的負責人，發聲明譴責日本此舉。聲明中寫道：「日本一方面對朝鮮行使合法自衛權指手劃腳，另一方面卻妄圖動搖朝鮮憲法規定的核武國家地位，對此我絕不能坐視不理。」

2026年3月3日，朝鮮南浦，圖為朝鮮新型驅逐艦「崔賢號」進行導彈試射。（朝中社 Via Reuters）

日本在《外交藍皮書》中，將朝鮮加強國防能力的措施稱為「嚴重而緊迫的威脅」及「明確而嚴峻的挑戰」，並提到朝鮮應實現「完全、可核查、不可逆的無核化」。

對此，該研究所官員稱此舉是「嚴重挑釁」，侵犯朝鮮的主權權利及其安全與發展利益，並表示這暴露出日本對朝鮮「根深蒂固的敵意和對抗意圖」。該官員亦稱《藍皮書》是一份「詭計多端的文件」，旨在「美化日本當局企圖建立第二個帝國時代的軍國主義行徑」。