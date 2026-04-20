保加利亞大選點票近8成　親俄前總統拉德夫陣營得票大幅領先

保加利亞通訊社報道，保加利亞4月19日舉行五年來第八次議會選舉，根據中央選舉委員會最新數據，截至當地時間周一清晨，已處理78.24%計票單，前總統拉德夫（Rumen Radev）領導的政黨聯盟「進步保加利亞」（Progressive Bulgaria）以44.5%得票率大幅領先。



初步結果顯示「進步保加利亞」得票遠超對手自由派「我們繼續變革－民主保加利亞」（Continue the Change-Democratic Bulgaria）的13.7%，及前總理鮑里索夫（Boyko Borissov）領導的「保加利亞歐洲發展公民黨－民主力量聯盟」（GERB-UDF）的13.2%。

2026年4月19日，保加利亞前總統及「進步保加利亞」（Progressive Bulgaria）聯盟領袖拉德夫（Rumen Radev），在保加利亞索非亞國會選舉中投票。（Reuters）

路透社報道，拉德夫為親俄立場的前總統。他在競選期間自比同樣親俄的匈牙利前總理歐爾班（Viktor Orban），主張改善與莫斯科關係，恢復俄羅斯石油和天然氣自由流入歐洲，他同時批評歐盟過度依賴可再生能源。

另外，有報道指拉德夫曾批評向烏克蘭提供武器以抵禦俄羅斯。他還反對保加利亞和烏克蘭3月份簽署的為期10年的防務協議，因此被批評人士指責過於親俄。