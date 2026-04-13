匈牙利大選｜多重矛盾爆發致歐爾班敗選　歐洲地緣政治或生變

匈牙利4月12日舉行國會大選，執政16年的民粹主義極右翼領導人歐爾班（Viktor Orban）承認敗選，蒂薩黨（Tisza）領導人馬吉亞爾（Peter Magyar）以絕對優勢勝出將接任總理一職，此次選舉不僅終結歐爾班的長期統治，更對匈牙利國內政治以及歐洲地緣政治格局產生深遠影響。



大選落幕：多重矛盾發酵 16年強人執政結束

歐爾班自2010年上台後，在16年的執政生涯中，領導的選舉聯盟以右翼民粹主義和基督教民族主義為核心。通過控制媒體、操控司法、扶持親信等方式鞏固權力，被觀察家稱為「盜賊統治」。Z世代選民不滿尤為突出，他們認為歐爾班陣營已淪為新的建制派，對國家發展方向深感失望。

外交上，歐爾班遊走於大國之間，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）建立密切聯繫，卻長期對抗歐盟，反對援助烏克蘭、抵制對俄制裁，成為歐盟內部的「刺頭」，使其逐漸失去政治效力。

此次選舉投票率超77%，最終馬吉亞爾獲得議會138個席位，歐爾班領導的青民盟僅獲55個席位。

圖為2026年4月12日，匈牙利國會選舉投票，現任總理歐爾班（Viktor Orban）在布達佩斯投票後離開。（Reuters）

選舉影響：贏家輸家分明 地緣格局恐生變

馬吉亞爾在勝選後承諾恢復司法獨立，增加醫療領域投入，青年獲得變革希望，媒體和醫療領域將迎來改善；馬吉亞爾還表示將設立「國家財富追回辦公室」，以追回國有資產、推進反腐，因而與青民盟有關聯的商人和機構將逝去重心。

該選舉的影響遠遠超出匈牙利國界，馬吉亞爾亦強調將修復匈牙利與歐盟的關係。歐洲多國領導人向馬吉亞爾致賀，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）更是直言：「匈牙利選擇了歐洲、重拾了其歐洲之路，歐盟因此更加強大。」

圖為2026年4月12日，匈牙利舉行國會大選，中右翼反對黨蒂薩黨（Tisza）料取得壓倒性勝利，該黨領袖馬吉亞爾（Peter Magyar）提前向支持者發表勝選講話。（Reuters）

美國副總統萬斯（JD Vance）4月7日訪問布達佩斯為歐爾班拉票，但其支持徒勞無功，無疑給白宮造成了沉重打擊；克里姆林宮也失去了其在歐洲的關鍵盟友，以及歐盟核心內部資訊的重要來源。

歐爾班極右翼政黨「歐洲愛國者」的關鍵人物，常揚言要「佔領」布魯塞爾，從內部改變歐盟機構。此番落選，使得歐洲其他極右翼人物也成為輸家，其中包括意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）將在在布魯塞爾的談判桌上失去了一位盟友。