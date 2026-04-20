伊朗戰爭｜原油交易商Gunvor行政總裁警告：油價將迎劇烈動盪

全球第四大獨立原油貿易商貢渥（Gunvor）行政總裁Gary Pedersen 警告，受中東緊張局勢與季節性需求放緩疊加影響，未來數月油價將出現更多劇烈且不可預測的波動，油價或更多受新聞報道影響而非實際供需。



Pedersen 表示，4月至6月將迎來冬季供暖需求消退、夏季駕駛旺季尚未啟動的過渡期，原油市場波動可能會更大。

國際能源署（IEA）預測，第二季度全球石油需求每日將下降150萬桶，為新冠疫情以來最大降幅；石油輸出國組織（OPEC）則預測降幅為每日50萬桶。

2026年4月20日，WTI原油期貨價格逼近每桶90美元，近期波動較大，貢渥（Gunvor）行政總裁Gary Pedersen 警告未來數月波動將會更加劇烈。（TradingEconomic）

值得注意的是，Gunvor今年首季已創造超過16億美元（約125.32億港元）毛利，幾乎追平去年全年水準。據悉，Gunvor在戰前審查了所有倉位和風險敞口，為應對伊朗戰爭做好準備，期間未遇流動性限制。

Pedersen直言：「壓力會讓人措手不及，所以我們每天必須評估風險」。他指出，公司「充分利用了2022年（俄烏戰爭時期）團隊積累的大量經驗」，專注實物原油交易而並非衍生的金融商品，以降低「壓力風險」。

Pedersen 還透露，西方產能縮減或許帶來新機遇，目前正評估收購煉油資產，並試圖將 Gunvor轉型為數據驅動的交易機構。