涉助德黑蘭走私軍火至蘇丹　伊朗女子洛杉磯被捕　最高或判囚20年

44歲伊朗籍女子Shamim Mafi涉協助伊朗政府向處於內戰的蘇丹走私軍火，於4月18日晚在美國洛杉磯國際機場被捕。美媒稱，她將於當地時間20日首次出庭，倘罪名成立最高或被判處20年監禁。



美媒及英國《衛報》報道，美國檢察官Bill Essayli於19日在社交媒體X表示，Shamim Mafi是伊朗公民，但於2016年已成為美國合法永久居民，並在洛杉磯郊區定居。她目前被控協助伊朗向蘇丹走私無人機、炸彈、炸藥引線和數百萬發子彈。

《衛報》引述文件及起訴書，Shamim Mafi及其同謀涉透過名為Atlas國際商業的公司販售軍火，這些非法武器交易於加州等多個地點發生。她接受聯邦官員審問時，承認其第一任丈夫是伊朗情報機構的官員。

報道指，Shamim Mafi在其中一筆交易中，促成了伊朗向蘇丹出售伊朗製的無人機，該武器合約價值超過6,000萬歐元（約5.5億港元），而她本人在協調蘇丹代表團前往伊朗的行程後也獲得600萬歐元的報酬。

2026年4月19日，美國檢察官Bill Essayli在社交媒體X表示，44歲美國伊朗籍女子Shamim Mafi涉協助伊朗政府向非洲國家蘇丹走私軍火，於昨日晚在美國洛杉磯國際機場被捕。圖為Bill Essayli上傳的相關照片。（X@USAttyEssayli）

自2023年以來，蘇丹一直處於內戰之中，該衝突已造成數十萬平民死亡，並導致該地區超過1,300萬人流離失所。