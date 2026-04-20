特朗普屢針對教宗　MAGA共和黨議員批：不應向後者發「聖戰」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在伊朗戰爭立場有分歧，並屢次對後者作出批評或揶揄。對此，美國MAGA派共和黨議員甘迺迪（John Neely Kennedy）4月18日受訪時質疑，特朗普不應向教宗發起所謂的爭論「聖戰」（Holy war），認為此舉只會分散注意力，給予媒體妙作事件的機會。



衛報報道，甘迺迪長期以來一直是MAGA運動的支持者，但他接受美國霍士新聞（Fox News）採訪時卻批評特朗普針對教宗的舉動。

甘迺迪先是強調自己是特朗普的支持者，更形容他對後者的愛就如同對墨西哥捲餅（TACO）一樣。然而，甘迺迪強調他並非完全認同特朗普的觀點，其中包括這場與教宗良十四世針鋒相對的隔空言論「聖戰」。

甘迺迪表示，他非常尊重天主教，認為教宗有權發表自己的意見。他坦言：「我們為甚麼要和教宗爭論？這只會分散注意力，而媒體就像吸塵機一樣，對此趨之若鶩。」

良十四世與特朗普之間的分歧至今未有緩和，後者上周四被記者問到伊朗據報正計劃處決更多示威者，他藉此揶揄說：「去轉告教宗吧」（tell that to the Pope）。

教宗良十四世同日亦曾不點名說，「少數暴君」正以戰爭與剝削蹂躪世界，但數日後再補充指該言論並非針對特朗普，而自己也無意再作爭辯。