特朗普屢針對教宗 MAGA共和黨議員批：不應向後者發「聖戰」
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在伊朗戰爭立場有分歧，並屢次對後者作出批評或揶揄。對此，美國MAGA派共和黨議員甘迺迪（John Neely Kennedy）4月18日受訪時質疑，特朗普不應向教宗發起所謂的爭論「聖戰」（Holy war），認為此舉只會分散注意力，給予媒體妙作事件的機會。
衛報報道，甘迺迪長期以來一直是MAGA運動的支持者，但他接受美國霍士新聞（Fox News）採訪時卻批評特朗普針對教宗的舉動。
甘迺迪先是強調自己是特朗普的支持者，更形容他對後者的愛就如同對墨西哥捲餅（TACO）一樣。然而，甘迺迪強調他並非完全認同特朗普的觀點，其中包括這場與教宗良十四世針鋒相對的隔空言論「聖戰」。
甘迺迪表示，他非常尊重天主教，認為教宗有權發表自己的意見。他坦言：「我們為甚麼要和教宗爭論？這只會分散注意力，而媒體就像吸塵機一樣，對此趨之若鶩。」
良十四世與特朗普之間的分歧至今未有緩和，後者上周四被記者問到伊朗據報正計劃處決更多示威者，他藉此揶揄說：「去轉告教宗吧」（tell that to the Pope）。
教宗良十四世同日亦曾不點名說，「少數暴君」正以戰爭與剝削蹂躪世界，但數日後再補充指該言論並非針對特朗普，而自己也無意再作爭辯。
為「暴君論」降溫 教宗稱非針對特朗普 無意與總統爭辯伊朗被指擬處決首名女示威者 特朗普：轉告教宗吧｜有片教宗不點名批評「少數暴君」蹂躪世界 特朗普促認清殘酷世界暗斥特朗普？教宗稱世界遭暴君蹂躪：毀滅只需一瞬 重建卻要一生