俄聯邦安全局：已挫敗烏克蘭對安全部門炸彈陰謀　逮捕一德國女子

俄羅斯聯邦安全局（FSB）4月10日（周一）表示，他們已挫敗一宗與烏克蘭有關、針對俄安全部門的炸彈陰謀，並逮捕一名背包內藏有自製炸彈的57歲德國女子。



俄羅斯塔斯社（TASS）引述FSB的聲明稱，他們「阻止了一宗由基輔政權策劃、針對斯塔夫羅波爾（Stavropol）一執法機構的恐怖襲擊，該行動涉及一名於1969年出生的德國公民」。

據悉，德國女子由一名來自中亞國家的公民招募，該中亞男子受烏克蘭指示行事，目前已被尋獲並逮捕。FSB稱，炸彈裝置內含相當於1.5公斤TNT的炸藥，原計劃進行遠程引爆，但最終爆炸被電子干擾阻止。

FSB表示，「該男子行動是由烏克蘭特勤部門人員協調策劃的，他們以俄羅斯禁止的某個國際恐怖組織成員身份掩護自己」。

德國外交部發言人表示，德外交部已註意到該報道，但不會透露更多細節。