王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫會談　就籌備年內兩國元首會晤溝通對表

中共中央政治局委員、外交部長王毅4月14日在北京同來華訪問的俄羅斯外長拉夫羅夫會談。



新華社報道，王毅表示，當前國際局勢劇烈動盪，單邊霸權危害加重，全球治理體系面臨深刻調整，人類和平發展事業遭受嚴峻挑戰。面對複雜多變的外部環境，在習近平主席和普京總統親自關心和戰略引領下，中俄關係「不畏浮雲遮望眼」，各領域合作「千磨萬擊還堅勁」。雙方在國際舞台相互協調，相互呼應，向全世界表明逆流之中仍有正道、變局之下更有擔當。

2026年2月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在廣州出席2026年亞太經合組織（APEC）第一次高官會開幕式並發表致辭。（中國外交部）

王毅說，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，也是中國「十五五」開局之年。中俄雙方要把握歷史契機，順應時代大勢，全面落實兩國元首達成的重要共識，推動中俄戰略協作夥伴關係和各領域互利合作向更高水平發展。雙方應加強在聯合國等多邊框架下合作，以上海合作組織成立25周年為契機，通過中俄合作落實天津峰會共識，支持吉爾吉斯斯坦辦好今年峰會；共同維護好金磚國家團結勢頭，捍衛全球南方正當權益；繼續就重大國際地區問題保持戰略協作，攜手踐行多邊主義和國際道義，共同推進世界多極化進程。

拉夫羅夫表示，俄中是彼此尊重、高度互信的全面戰略協作夥伴。俄方願同中方共同落實好兩國元首共識，持續密切高層交往，深化務實合作，實現互利共贏。當前國際形勢面臨嚴峻挑戰，一些國家企圖拼湊遏制俄中的各種「小圈子」，雙方要對接好習近平主席提出的系列全球倡議和普京總統提出的「大歐亞夥伴關係」「歐亞大陸安全架構」等設想，在多邊舞台和國際地區事務中保持協調配合，捍衛各自國家利益，共同維護國際體系安全穩定。

雙方就籌備年內兩國元首會晤進行溝通對表，並就美伊衝突、亞太局勢、烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

會談後，雙方共同簽署兩國外交部2026年磋商計劃。