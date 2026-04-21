特朗普：如未能與伊朗達成協議　極不可能延長停火

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月20日表示，如果美伊未能達成協議，他「極不可能」再延長同伊朗的停火。如果雙方未能達成協議，預計戰事將會恢復。他補充稱，對達成伊朗協議完全沒有壓力，儘管認為將相對迅速地發生。此外，在他的領導下達成的協議，將比前總統奧巴馬（Barack Obama）的2015年「伊朗核協議」（JCPOA）好得多，將確保和平、安全和保障，不僅惠及以色列和中東，也惠及歐洲、美國及其他所有地區。



圖為2026年4月6日，在美以衝突期間，伊朗德黑蘭遭到空襲後，上空升起濃煙。（Social Media via REUTERS）

特朗普向彭博社表示，他「不會倉促達成一項糟糕的協議」，並補充說：「我們有的是時間。」不過，如果22日停火結束前未能達成協議，他「幾乎不可能」再延長同伊朗的停火。他此前向美國公共廣播電視公司（PBS）稱，如果未能達成協議，「那麼就會有很多炸彈爆炸」。

稱以色列從未說服他與伊朗開戰

另外，他同日在社交媒體上發帖稱，美方對伊朗發動軍事行動，並不是以色列遊說的結果，「以色列從未說服我與伊朗開戰」。他表示，2023年10月新一輪以巴衝突爆發，加上他始終認為伊朗絕不能擁有核武器，兩者促使他發動對伊朗的軍事行動。

針對有民調稱他的支持率跌至今個總統任期新低，特朗普稱「民調被操縱了」。他又表示，「伊朗（戰事）的結果會令人驚嘆」。