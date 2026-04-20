美軍強制登檢伊朗貨輪　海軍陸戰隊直升機游繩登船畫面曝光

美軍於當地時間4月19日至20日在阿曼灣，對懸掛伊朗國旗的貨輪「圖斯卡」號（Touska）強制登檢。美國中央司令部同日在X發布過程，海軍陸戰隊員從直升機游繩登船畫面。伊朗稱這是違反停火協議的行為，並將很快進行報復。



自上週起，美國已對進出伊朗港口的船隻實施海上封鎖。美國中央司令部在X平台發布聲明指出，海軍驅逐艦「斯普魯恩斯號」（DDG 111）首先對「圖斯卡」號進行長達6小時的攔截與警告。在貨輪多次無視停航命令後，驅逐艦以5英寸MK主炮向其機艙發射數發炮彈，切斷推進系統，迫使貨輪失去動力。

隨後，海軍陸戰隊員搭乘直升機自兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli，LHA7）起飛，抵達目標上空。現場畫面顯示，直升機低空懸停於貨輪甲板之上，隊員以繩索快速垂降方式強行登船，最終控制整艘船隻。

美國總統特朗普在Truth Social發文表示，「圖斯卡」號因有非法活動記錄，此前已被美國財政部制裁。他指出：「伊朗船員拒絕聽從命令，我們的海軍艦艇炸開了他們的機艙，讓他們停了下來。」目前該船已由美國海軍陸戰隊控制。

美媒引述海軍專家表示，「圖斯卡」號將被拖至錨地或港口進行檢査。一旦完成鑒定並確定其貨物，其最終或會成為美國政府的「戰利品」。