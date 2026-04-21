伊朗戰爭｜穆傑塔巴重申基本立場 外長︰將綜合評估下一步行動
撰文：蕭通
出版：更新：
伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）於4月20日發文，重申包括要求「戰爭賠償」在內的3項基本立場，強調將維護國家權益。另外，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）當天與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Mohammad Ishaq Dar）通電話，稱伊朗將綜合評估各方面因素，決定下一步行動方向。
穆傑塔巴的官方社媒賬號發布消息說，伊朗將追究對其發動襲擊的責任方並要求賠償戰事造成的損失，推動霍爾木茲海峽的管理進入新階段，同時絕不放棄其正當權利並將本地區所有「抵抗陣線」視為統一整體。
本月9日，穆傑塔巴就伊朗前任最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）逝世40天，以及當前戰事等議題發表書面講話，提出以上3點主張。
另外，伊朗外交部20日發表聲明說，伊朗外交部長阿拉格齊當天向巴基斯坦副總理兼外長達爾表示，對巴基斯坦在停火談判中發揮調解作用表達讚賞。他同時指出，美國持續挑釁和違反停火協議的行為，尤其是針對伊朗商船的威脅和行動，以及前後矛盾的立場及威脅性言論，是推動外交進程的主要障礙。
聲明指出，阿拉格齊和達爾強調，將繼續保持溝通與磋商，以促進地區和平與穩定。
外媒稱伊朗擬出席談判 特朗普：若談判有進展願晤伊領導人｜最新特朗普：如未能與伊朗達成協議 極不可能延長停火美媒：萬斯將於21日離開華府赴巴基斯坦 美伊會談擬22日舉行中國外交部：對美方截停有關船隻表示關切美軍強制登檢伊朗貨輪 海軍陸戰隊直升機游繩登船畫面曝光