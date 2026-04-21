Apple：庫克將卸任CEO　John Ternus於9月起接任

蘋果公司(Apple）4月20日公布，現任行政總裁庫克（Tim Cook）將改任蘋果董事會執行主席（Executive Chairman）；現年51歲、加入蘋果已25年的現任硬體工程資深副總裁特努斯（John Ternus），將於2026年9月1日接任行政總裁。此次人事變動已獲得董事會一致批准，是經過深思熟慮作出的決定。



圖為2026年4月20日，蘋果公司(Apple）公布CEO即將換人，公告附有庫克（Tim Cook）接班人John Ternus的照片。（Apple 官網圖片）

蘋果公司公布，65歲的庫克將在夏季繼續擔任執行長一職，並與特努斯密切合作，確保平穩過渡。身為董事會執行主席，庫克將協助處理公司的部份事務，包括與世界各地的政策制定者進行溝通。

庫克自2011年起接替離世的喬布斯（Steve Jobs）出任蘋果CEO，多年來帶領公司市值由3,500億美元，增長至20日收市時達到4萬億美元，增幅約24倍。

庫克在聲明中稱，能夠擔任蘋果公司行政總裁，受託領導這樣一家卓越的公司，是他畢生最大的榮幸。他全心全意地熱愛蘋果，也無比感激有機會與這樣一支才華橫溢、銳意創新、充滿創造力且關懷備至的團隊共事。他們始終堅定不移地致力於豐富客戶的生活，並打造世界上最好的產品和服務。

圖為2015年3月9日，蘋果公司(Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）在加州的蘋果發表會上推出Apple Watch。（Reuters）

庫克表示，特努斯擁有工程師的思維、創新者的靈魂，以及正直誠信的領導之心。他是一位富有遠見的領導者，過去25年來為蘋果做出的貢獻數不勝數，毫無疑問，他是帶領蘋果走向未來的最佳人選。庫克稱對特努斯的能力和品格充滿信心，期待著與他緊密合作，共同完成此次過渡。