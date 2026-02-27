矽谷搶人戰OpenAI從Meta挖角蘋果前AI負責人　華裔龐若鳴二度跳槽

據美媒The Information周三（2月25日）披露，OpenAI成功從Meta挖角知名AI研究員龐若鳴（Ruoming Pang），他於上週離開Meta，正式加入OpenAI，為約七個月內二度跳槽。報道指，OpenAI發言人向傳媒證實此消息。



報道指出，龐若鳴約七個月前剛從蘋果公司（擔任AI基礎模型團隊負責人）轉戰Meta，在Meta期間負責超級智慧實驗室的AI基礎設施，主導下一代模型開發。在OpenAI數個月以來的積極招攬後，他最終選擇再跳槽。

圖為龐若鳴（Ruoming Pang）。（網絡圖片）

彭博社報道，龐若鳴2025年加入Meta時，為期數年的薪酬方案總額已超過2億美元（約15.7億港元）。

龐若鳴是誰？

美媒Observer報道，龐若鳴來自上海，本科畢業於上海交通大學，之後在美國南加州大學獲得電腦科學碩士學位，2006年在普林斯頓大學獲得博士學位。

他曾在Google任職，2021年加入蘋果，至2025年轉到Meta，今次再傳出他跳槽OpenAI的消息。

圖為龐若鳴（X@Ruoming Pang）

矽谷科技巨頭正透過積極的招募來加劇矽谷激烈的人才爭奪戰，科技公司提供數百萬美元的薪酬方案來吸引頂尖人才，以引領下一波人工智慧浪潮。

此舉再度突顯矽谷科技巨頭為搶佔AI發展先機，正透過高薪方案打響人才爭奪戰。