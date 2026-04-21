日本自衛隊訓練期間發生意外 坦克內彈藥突爆炸致3死1傷
撰文：官祿倡
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共同社報道，日本陸上自衛隊4月21日在大分縣的日出生台演習場舉行訓練，未料有坦克在射擊訓練中發生意外，炮彈在發射前意外爆炸，造成3死1傷。自衛隊正作進一步調查，以確認詳細情況及爆炸原因。
報道指，事發於上午8時40分左右，當時位於演習場地位西面的戰車隊伍正進行射擊訓練，其中一輛坦克的「炮彈在炮管內部爆炸」，並波及坦克中4名成員。
最初的報道指，4名成員中有3人失去意識，隨後心肺停止；日本防衛省最終確認這3人已經喪生。此外，大分縣當地消防指出，餘下受傷的1人面部被燒傷，但似乎意識清醒。
防衛相小泉進次郎在國會大廈向記者表示：「我們正在核實事故詳情及原因。這起事故令人極為遺憾。我們將全力查明原因，並徹底落實安全管理措施。」
日出生台演習場橫跨大分縣的玖珠郡玖珠町、玖珠郡九重町，以及由布市和宇佐市，總面積達約49平方公里，是日本西部最大的訓練場。
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