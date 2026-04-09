日本政府指定17個機場和港口　供自衛隊及海上保安廳使用

為加強國防能力，日本政府指定包括北海道和愛知縣在內的17個新機場和港口為「指定用途機場和港口」，以便自衛隊和海上保安廳能夠順利使用這些設施進行訓練及其他用途。



《日本放送協會》（NHK）4月8日報道，日本政府的政策是將全國各地的機場和港口指定為「指定用途機場和港口」，以便自衛隊和海上保安廳的飛機和船隻能夠順利使用這些設施進行訓練和其他用途。迄今為止，全國已有40個機場和港口被選為「指定用途機場和港口」。

8日，日本政府召開相關大臣輪值會議，將包括北海道及愛知縣在內的17個新的地點指定為「指定用途機場和港口」。

指定的機場包括：新千歲機場、稚內機場、丹頂釧路機場、旭川機場、根室中標津機場、女滿別機場、中部國際機場、高松機場、松山機場和高知機場（共10個）。

2026年4月9日，為加強國防能力，日本政府指定包括北海道和愛知縣在內的17個新機場和港口為「指定用途機場和港口」，以便自衛隊和海上保安廳能夠順利使用這些設施進行訓練及其他用途。圖為被指定的北海道新千歲機場航拍圖。（網絡圖片）

此外，指定的港口包括：稚內港、門別港、仙台鹽釜港、名古屋港、三河港、德島小松島港和宮崎縣細島港（共7個）。

日本政府計劃維持所有設施主要由私人企業使用，並根據需要進行跑道延長和碼頭擴建。未來，中央政府將與地方政府協調，並指定更多港口。