匈牙利候任總理毛焦爾：若內塔尼亞胡到訪必依法逮捕

匈牙利總理當選人毛焦爾（Péter Magyar）4月20日明確表示，若以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）依計劃於今年秋季訪問匈牙利，匈牙利當局必將其逮捕。內塔尼亞胡原本已接受匈牙利邀請，計劃於今年秋天到訪，以紀念1956年匈牙利反蘇起義70周年。



毛焦爾周一宣布，他將在6月2日前中止匈牙利的ICC退出程序，使匈牙利繼續作為成員國。他強調：「我已向以色列總理明確表示……蒂薩黨政府的堅定意圖是停止退出程序並確保匈牙利留在ICC。若一個國家是ICC成員，而一名被ICC通緝的人進入我國領土，那麼該人必須被拘留。」

圖為2026年4月12日，匈牙利舉行國會大選，總理歐爾班（Viktor Orban）在部份點票結果公布後，在布達佩斯向支持者發表講話。（Reuters）

國際刑事法院（ICC）於2024年11月對內塔尼亞胡發出逮捕令，指控其涉嫌戰爭罪與危害人類罪。原則上，ICC成員國有義務執行此類逮捕令。然而，去年2025年4月內塔尼亞胡訪問布達佩斯時，時任總理歐爾班（Viktor Orbán）拒絕逮捕，並啟動了匈牙利退出ICC的程序，該程序依規需一年生效，期間保證內塔尼亞胡享有豁免權。

部分ICC成員國如法國、德國與意大利，此前均以國際法中的豁免權條款或雙邊協議為由，拒絕執行對內塔尼亞胡的逮捕令。