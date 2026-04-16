匈牙利選舉　特朗普淡化歐爾班敗選影響　稱毛焦爾「是個好人」

當地時間4月15日，美國廣播公司（ABC）首席華盛頓記者卡爾（Jonathan Karl）在社交平台發文稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他並不擔心前匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的敗選，而且他喜歡即將上任的總理毛焦爾（Peter Magyar）。



卡爾稱，特朗普在當日早些時候與他交談時表示：「我認為這位新總理會幹得不錯，他是個好人。」

特朗普說，就算當時是自己親自去匈牙利為歐爾班助選，而不是美國副總統萬斯（JD Vance），也不確定結果是否會有所不同，「他當時支持率落後得很明顯，這件事我參與得並不多。不過歐爾班是個好人。」

特朗普提到，新任總理毛焦爾曾和歐爾班在同一政黨，在移民問題上持相似立場：「我覺得他會做得很好。」

據「政客新聞網」歐洲版（Politico.eu）當地時間14日報道，在4月12日的匈牙利國會選舉中，毛焦爾領導的反對黨蒂薩黨（Tisza）以顯著優勢獲勝。在歐爾班承認敗選後，特朗普兩次接受記者提問，均未就這位其在歐洲最親密政治盟友的敗選公開發聲。

當地時間14日，白宮內部人士解釋稱，當前有更緊迫的事務需要處理：一是與伊朗愈發脆弱的停火協議，二是在巴基斯坦談判陷入僵局後，特朗普12日宣布美國在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）實施的新封鎖行動。

2025年11月7日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮與匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban，左）共進午餐。（Reuters）

當地時間13日晚間，萬斯對此聲稱，為歐爾班競選連任失敗感到「悲傷」的同時，自己對這一結果並不意外。他堅稱，上周赴布達佩斯與歐爾班同台，更多是出於對忠實盟友的支持，而非為了助其勝選。

「我們去那裡並不是因為我們預期歐爾班會輕鬆贏得選舉，」萬斯辯稱，「而是因為支援一位長期以來堅定站在我們這邊的人，是正確的做法。」

2026年4月7日，美國副總統萬斯（JD Vance）與匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）一同在布達佩斯MTK運動公園友誼日活動中現身。（Reuters）

「Politico.eu」報道指出，華盛頓試圖將此次外交挫敗包裝成對盟友的道義支持，而非政治判斷失誤。但除了被批干涉他國內政，對特朗普政府更棘手的是：歐爾班長期被視作特朗普陣營的政治範本，其敗選不僅打破了民粹民族主義「不可戰勝」的神話，匈牙利政局變化與美國現狀的相似性，也引發外界對特朗普陣營選情的擔憂。

此前萬斯與歐爾班共同出席活動時，就曾在公開講話中將匈美兩國稱作「捍衛西方文明」的夥伴，還稱歐爾班的執政模式「可為歐洲提供示範」。

「這對他們來說很尷尬，在某種程度上是毀滅性的，」華盛頓自由派智庫卡托研究所高級研究員約翰·諾伯格（Johan Norberg） 表示，長期以來，歐爾班的連任被美國右翼民粹運動視作「民粹主義代表民意和未來」的有力證明，但如今他在民主選舉中「以有史以來最大的多數票落敗」，徹底粉碎了這一敘事，也讓民粹民族主義的前景蒙上陰影。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

