有片｜匈牙利選舉變天　反對黨大勝議員忘形起舞慶祝影片瘋傳

匈牙利4月12日舉行國會大選，執政16年、獲得美國總統（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯支持的現任總理歐爾班（Viktor Orban）敗選。新興中右翼反對黨蒂薩黨（Tisza）贏得三分之二的絕對多數席位，代表該黨將擁有充分的自主權來推動改革。蒂薩黨一名勝選議員Zsolt Hegedűs在黨魁毛焦爾（Peter Magyar）發表勝選宣言後搶盡風頭，他在一段影片中忘情跳舞，舞步根本不像一名中年人，更像一名奔放的年輕人。



蒂薩黨勝選議員在祝捷會上忘情跳舞慶祝：

綜合外媒報道，大選過後，毛焦爾有望成為匈牙利的新人總理，而Zsolt Hegedűs則獲提名出任衛生部長。

報道指，Zsolt Hegedűs是一位在英國和匈牙利執業的骨科醫生。

他曾任匈牙利醫學會倫理委員會主席，並參與了一項旨在廢除醫護人員收取「小費」即私下支付給醫生和護士裝有現金的信封）的全國性運動，這種做法此前在匈牙利的醫療保健系統中十分普遍。

網上流傳的影片可見，Zsolt Hegedűs在講台上旁若無人地大跳「忘情舞」，時而提腿，時而扭腰，舞姿讓網民嘆為觀止，有網民打趣指光憑這段舞步，就證明他是下屆衛生部長的合適人選。