日本7.7級強震釀至少6傷　氣象廳警示：不排除再發生大地震

日本東北東北三陸（青森縣、岩手縣、宮城縣）外海4月20日下午發生7.7級強震，此次地震威力強勁，數百公里外的東京均能明顯感受到高樓搖晃，同時引發最高80公分的海嘯波，造成至少6人受傷。



日本消防廳表示，，截至今天上午8時止，共有6人受傷，其中兩人傷勢嚴重。受影響地區地方政府已對逾18萬2000名居民發布非強制疏散指示。當局指出，目前並未接獲重要設施受損或火災的報告。

法新社報導，日本這次地震威力極強，連遠在數百公里外的東京，都能明顯感受到高樓搖晃。地震還導致青森縣八戶市、負責學童營養午餐的中央廚房，內部牆壁脫落、暫停運作，市區多所中小學也被迫停課。為應對未來強震發生可能性，茨城縣量販店開始儲備大量礦泉水。

2026年4月20日，日本東京，電視螢幕上播放日本氣象廳發布的海嘯預警新聞報道。（Reuters）

據朝日新聞報道，日本航空指出，截至香港時間今早上午9時，共有53個航班被迫取消，影響超過8000名旅客，全日空則停飛國內線30個航班。

震央位於宮古市東方約100公里處，震源深度約10公里。震後約2分鐘，當局對岩手縣及北海道太平洋沿岸中部發布海嘯警報，海嘯警報在數小時後解除。日本氣象廳指出：「發生另一場大型地震發生的可能性，比平時更高。」