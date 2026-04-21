日本東北7.7級地震｜鏡頭紀錄事發一刻　辦公室猛烈搖晃｜有片

4月20日傍晚時分，日本岩手縣對開海域發生7.7級地震，並引發最高80厘米的海嘯。日本政府一度向北海道及東北地區共五個道縣，逾17萬人發出緊急避難指示。氣象廳其後經解除所有海嘯警報及預警，惟警告未來一星期仍然有可能發生強烈餘震。網上傳出事發一刻的畫面，可以看見辦公室內出現猛烈搖晃，而在山形縣的一間拉麵店也感受到強烈的震感。



日本電視台的片段錄到地震事發一刻的畫面：

據《日本放送協會》（NHK）報道，4月20日下午約4時52分，三陸近海發生7.7級地震。青森縣橋上町觀測到5級強震，青森縣、岩手縣和宮城縣多觀測到5級弱震。

從網上的影片可見，事發一刻，岩手縣大船渡市的一個港口出現強烈搖晃，持續超過10多秒。

而在NHK盛岡市分局的辦公室，亦可以看見事發一刻時，牆上的電視機出現猛烈搖晃。

日本放送協會盛岡市分局拍下了地震一刻的畫面：

地震發生後，日本氣象廳（JMA）對北海道和東北地區發布了海嘯警報和預警，岩手縣久慈港觀測到80厘米高的海嘯。

地震後，三陸近海地震活動持續，截至21日上午6時，共發生9次1級以上地震。

同時，日本氣象廳於20日晚間發布了「北海道/三陸近海地震警報」，指出千島海溝和日本海溝沿線發生大地震的可能性高於往年。

山形縣一間拉麵館亦能夠感受到地震的強烈震感：

網上的另一段影片可見，離岩手縣有一段距離的山形縣，一間拉麵店店內盛載湯料的器皿亦出現猛烈搖晃，導致湯料溢出器皿。

這次被要求採取防災措施的市町村共182個，分布在北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣和千葉縣。