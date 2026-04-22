中國駐美大使：讓中美經貿科技合作回歸常識與理性

中國駐美國大使謝鋒4月20日強調，讓中美經貿科技合作回歸常識與理性。



新華社報道，謝鋒在費城舉行的第56屆世界貿易中心協會全球商業論壇開幕式上發表主旨演講時說，維護國家安全天經地義，但不能泛化、濫用。一些草木皆兵的臆想，缺乏起碼的常識，更經不住事實檢驗，只會破壞全球產供鏈穩定和創新活力，損人不利己。少一些捕風捉影的猜忌和別有用心的抹黑，多一些基於市場規則和商業邏輯的理性，這樣才能真正釋放兩國合作的巨大潛力。

2026年4月20日，中國駐美國大使謝鋒在第56屆世界貿易中心協會全球商業論壇開幕式上發表主題演講。（中國駐美國大使館）

謝鋒表示，「我們要拿出更大的勇氣與智慧，處理好當前關乎兩國關係健康前行的關鍵問題，包括樹立正確戰略認知、下決心做夥伴而非當對手，培育公平競爭心態、相互成就而非零和博弈，破除『寒蟬效應』束縛、進一步匯聚交流合作暖流」。

世界貿易中心協會是「世界貿易中心」品牌的管理機構，為上百萬家企業提供市場支持。本次論壇吸引了來自中國、美國等50多個國家和地區的近500名工商界代表參會

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