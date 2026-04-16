《時代》年度百大影響力人物 中美領袖外 劉美賢李翊雲等上榜
撰文：林嘉敏 成依華
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美國《時代周刊》4月15日公布本年度百大最具影響力人物，中國國家主席習近平、美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）等均躋身最具影響力領袖。在名單上，華裔的美國花式溜冰選手劉美賢（Alysa Liu）、作家李翊雲、藝術家曹斐等也上榜。
《時代周刊》每年都會選出一百名全球最具影響力人物，雜誌將入選人物分為藝術家、象徵人物、領袖、巨人、先鋒和革新者六大類別。在領袖類別，除了習近平、特朗普外，日本首相高市早苗以及以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）等也在名單上。
在其他類別，多位亞裔人士入選，例如是華裔的美國花式溜冰選手劉美賢（Alysa Liu），她獲視為2026年冬季奧運會廣受談論的明星之一。台積電董事長魏哲家也在列。
另外也有1972年出生於北京的美籍華裔作家李翊雲，她的著作包括英文短篇小說集《千年敬祈》（A Thousand Years of Good Prayers）。在《時代周刊》撰文介紹她的著名作家魯西迪（Salman Rushdie）指，李翊雲的人生經歷悲劇，兩名兒子因自殺離世，足以擊垮許多母親，她則從「深淵」中汲取力量，並撰寫出回憶錄《自然萬物只是生長》（Things in Nature Merely Grow），既緬懷逝者，又堅定地擁抱生命。
中國藝術家曹斐同樣獲選，撰文介紹她的Prada基金會（Fondazione Prada）總監Miuccia Prada指，曹斐在藝術生涯中探索世界的方方面面，作品蘊含強烈的諷刺、挖苦、懷舊和傷感。最新項目Dash強調科技從來都不是中立，並揭示傳統知識從未消失。
其他入選的知名人士包括韓國女團BLACKPINK成員Jennie、荷里活女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）等。