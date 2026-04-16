《時代》年度百大影響力人物　中美領袖外　劉美賢李翊雲等上榜

美國《時代周刊》4月15日公布本年度百大最具影響力人物，中國國家主席習近平、美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）等均躋身最具影響力領袖。在名單上，華裔的美國花式溜冰選手劉美賢（Alysa Liu）、作家李翊雲、藝術家曹斐等也上榜。



2025年10月30日，在韓國釜山舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間，美國總統特朗普和中國國家主席習近平在金海國際機場舉行雙邊會晤後離開時交談。（Reuters）

《時代周刊》每年都會選出一百名全球最具影響力人物，雜誌將入選人物分為藝術家、象徵人物、領袖、巨人、先鋒和革新者六大類別。在領袖類別，除了習近平、特朗普外，日本首相高市早苗以及以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）等也在名單上。

在其他類別，多位亞裔人士入選，例如是華裔的美國花式溜冰選手劉美賢（Alysa Liu），她獲視為2026年冬季奧運會廣受談論的明星之一。台積電董事長魏哲家也在列。

另外也有1972年出生於北京的美籍華裔作家李翊雲，她的著作包括英文短篇小說集《千年敬祈》（A Thousand Years of Good Prayers）。在《時代周刊》撰文介紹她的著名作家魯西迪（Salman Rushdie）指，李翊雲的人生經歷悲劇，兩名兒子因自殺離世，足以擊垮許多母親，她則從「深淵」中汲取力量，並撰寫出回憶錄《自然萬物只是生長》（Things in Nature Merely Grow），既緬懷逝者，又堅定地擁抱生命。

中國藝術家曹斐同樣獲選，撰文介紹她的Prada基金會（Fondazione Prada）總監Miuccia Prada指，曹斐在藝術生涯中探索世界的方方面面，作品蘊含強烈的諷刺、挖苦、懷舊和傷感。最新項目Dash強調科技從來都不是中立，並揭示傳統知識從未消失。

其他入選的知名人士包括韓國女團BLACKPINK成員Jennie、荷里活女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）等。