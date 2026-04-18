特朗普：習近平對霍爾木茲海峽重開非常高興　期待兩人歷史性會面

伊朗外長4月17日表示，按照黎巴嫩停火協議，在剩餘的停火期內，所有商船均可完全通過霍爾木茲海峽，依照伊朗港口和海事組織已宣布的協調路線通行。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後發文指，中國國家主席習近平對霍爾木茲海峽的重開和/或迅速重開感到非常高興。



在伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）宣布商船可以穿越霍爾木茲海峽後，特朗普接連在其社交平台發文。

2026年4月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）發文表示：「習近平主席非常高興霍爾木茲海峽已經重開或正在迅速重開。我們在中國舉行的會晤將是一次特殊的，甚至可能是歷史性的會面。我期待與習近平主席會面。」（Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普18日在Truth Social上表示：「習近平主席非常高興霍爾木茲海峽已經重開或正在迅速重開。我們在中國舉行的會晤將是一次特殊的，甚至可能是歷史性的會面。我期待與習近平主席會面。

特朗普原定於3月底訪問中國，但由於與伊朗的戰事，訪問延至5月14至15日。

據美媒引述伊朗消息人士報道，美伊雙方代表團預計將於19日抵達巴基斯坦，並可能在20日開始會談，但美國方面尚未證實這項安排。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

特朗普先前曾承認中國在促成伊朗重返談判桌方面發揮作用，而伊朗也感謝其盟友中國和俄羅斯所發揮的作用。