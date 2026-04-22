歐盟拒絕暫停與以色列聯繫國協議 表決遇阻未獲足夠成員國支持
撰文：官祿倡
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以色列在加沙、黎巴嫩等行動加劇部份歐盟國家不滿，西班牙、愛爾蘭和斯洛文尼亞三國日前認為以色列違反與歐盟的聯繫國協議，要求討論暫停。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）4月22日表示，相關建議未獲足夠支持。
卡拉斯周二在盧森堡舉行會議，她在會後表示要求暫停歐盟－以色列的聯繫國協議的提案仍在討論中，但需要各國改變立場才能做數。美國《政治報》（Politico）歐洲版報道指，德國和意大利在會議中扮演關鍵角色，以阻攔暫停聯繫國協議的提案。
根據歐盟規定，如果要廢除相關協議，則需要獲得歐盟27個成員國一致同意；但若僅是暫停部分協定，則只需取得特定多數決，即至少15個成員國同意，且其代表人口須達歐盟總人口的65%。
歐盟與以色列在2000年起就建立政治與經濟上的合作關係，歐盟賦予以色列優先市場准入，前提是遵守歐盟條款，包括有關人權條款的第二條，將尊重民主原則視為協議的必要部份。
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