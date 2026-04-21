加沙需714億美元重建　六成居民無家可歸　仍陷危機卻逐漸被遺忘

一項最新研究顯示，加沙在未來十年內預計需要714億美元（約5,592億港元）用於戰後重建。



由歐盟、聯合國和世界銀行4月20日發布的聯合報告稱，其中約263億美元（約2,060億港元）資金需要在前18個月內到位，用於恢復基本公共服務和建設關鍵基礎設施。

2026年4月20日，民眾走過加沙市內被摧毀的家園。這些房屋是在戰爭初期遭以色列空襲所毀。（GettyImages）

【相關圖輯】哈馬斯領袖辛瓦爾最後片段曝光 重傷下丟木棍反擊無人機（慎入）

+ 13

哈馬斯於2023年10月7日突襲以色列，引發以哈衝突，雙方達成的停火協議已生效六個月。

儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年10月高調宣佈達成這項停火協議，但協議從未進入第二階段，即哈馬斯解除武裝、建立新的治理機構並啟動重建工作。國際關注的重心已轉向2月28日爆發的伊朗戰爭。

加沙地帶的狀況依然嚴峻，大多數居民缺乏合適的住所、基本服務以及充足的食物和藥品。國際救援委員會警告稱，這場多重危機正「逐漸淡出全球視線」。

報告估計，加沙有190萬人流離失所，佔戰前總人口的逾80%，其中超過六成的人失去了家園。

2026年3月9日，加沙地帶，圖為巴勒斯坦兒童等待人道主義救助組織分發食物。（Getty）

報告作者呼籲，應在發放人道主義援助的同時推進重建工作，並強調救援和重建應與聯合國安理會第2803號決議保持一致。這項決議強調，重建進程應由巴勒斯坦人主導，且具有透明度和問責制。

國際救援委員會說，許多流離失所的加沙居民只能居住在臨時搭建的帳篷中，約77%的人口面臨急性糧食不安全風險。約94%的醫院被毀或受損，約半數基本藥品據稱已經耗盡。

加沙衛生部門稱，自停火協議生效以來，已有777名巴勒斯坦人死於以色列空襲，使以哈衝突爆發以來的總死亡人數超過7萬2000人。

【延伸閲讀】加沙11歲「微笑救人少女網紅」遭以軍炸死！生前常為難民物資奔走（點擊放大瀏覽）

+ 14

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

