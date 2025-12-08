日本棕熊與黑熊大不同　牠攻擊性較高　一文看清兩者習性及所在地

今年的日本熊害頻傳不斷，尤其是東北地區尤為嚴重，那麼，你知道造成著些熊害的又是哪種熊嗎？



事實上，在日本生存著兩種熊隻，分別是僅生活在北海道的棕熊，與生活在本州和四國的黑熊，那麼，這兩種熊又有甚麼差別呢，今天就帶各位讀者來認識兩種熊隻的差異，讓大家能更理解今年熊害的內幕吧。

示意圖（Unsplash@Michael Anfang）

熊災的發生原因以及防範方法：

體型、特徵與分佈區域大不同

首先，兩者在日本的分佈區域與外觀便有著顯著的不同，棕熊僅僅生活在北海道全境，而北海道以外的所有地區，則大部分都是黑熊。此外，兩者的外觀也有著明顯的差異，在日本的亞洲黑熊與台灣黑熊類似，有著漆黑的毛髮，大部分都在胸前有著V字型的白色條紋，而棕熊則是有著赤色、茶色以及褐色的毛髮，身上也並沒有特別的裝飾。

在體格上，棕熊明顯比黑熊還要大上一號，棕熊作為日本最大的野生哺乳動物，體長可達到1.5至2公尺，黑熊的體長則大概在1.2至1.5公尺，兩者放在一起，誰帶給人的威壓比較強大可說是不言而喻。

大膽的棕熊與膽小的黑熊，兩者性格迥然不同

在性格上，棕熊與黑熊也有著很大的不同，棕熊有著旺盛的好奇心，並且會採取大膽的行動，伴隨著這樣的個性而來的則是行動範圍廣大，且帶有著強烈的地盤意識，在棕熊空腹或受到驚嚇時，會毫不猶豫地發動攻擊。

相比之下，黑熊則較為膽小，而且大多會避開人群活動，行動範圍也比較拘泥在小範圍的地盤中。儘管相較之下黑熊較為温馴，但若是感覺到危險，仍然會對入侵者進行反擊，這點仍然必須注意。

在生態與食性上，棕熊與黑熊也有著各自的差異，兩者雖然都是雜食性，但在棕熊的菜單上，有一定比例的肉食性，主動狩獵的機率也相對較高。與之相比，黑熊則是更為依存果實以及昆蟲，雖然偶爾也會捕食一些小動物，但與棕熊比起來更傾向植食性。

為什麼今年的熊害，反而更多是黑熊造成的呢？

雖然綜上所述，似乎不論哪一方面都是棕熊比黑熊更加容易造成熊害，但今年熊災頻繁的東北地區，棲息的卻是黑熊而非棕熊，這又是為什麼呢？根據野生動物專家的說法，今年黑熊熊害大幅增加的原因，一方面是人類與熊的生存邊界越來越模糊，另一方面則是黑熊平常取食的食物也面臨歉收，其中又以東北地區的橡實歉收特別嚴重，缺乏冬眠食物的情況下，黑熊也不得不下山靠近人類的區域來尋找食物。

食物匱乏的原因以外，近年黑熊的行動力也比以往來的更加執著且大膽，而且熊是學習力強的生物，當母熊帶著幼崽下山尋找食物後，只要讓這些小熊嚐到一次人類食物，他們便會記起人類食物的味道，未來也會更加積極地下山，進而造成難以控制的災情。專家也因此呼籲相關單位，因儘早分出人與熊的棲息地邊界，並著手進行獵人相關的法律修正，以避免災情一發不可收拾。

不管是哪種熊，遭遇到時都應該要注意

看完這篇文章以後，有沒有對日本棕熊與黑熊的分佈與習性，以及今年的東北熊害有更多的了解呢？兩種熊只對人類都有一定的危險性存在，儘管在習性上有所差異，但近年來這條邊界也逐漸模糊起來，除了人類自己必須注意其危險性以外，未來日本政府將要如何應對這樣的熊害問題，也只能讓我們拭目以待了。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】