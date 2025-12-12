日本北海道熊害歷史｜大學生遭追殺釀3死　專家揭犯致命錯誤喪命

2025年的日本東北以及北海道地區一直很不平靜，在當地頻繁出現的熊害報導，不但讓當地的人們感到擔心受怕，日本政府更是為此傷透了腦筋。



時間往回推45年，在1970年，一起發生在北海道的著名熊害事件，讓隨著技術發展而逐漸被忘卻的熊害陰影再次浮上眾人的面前，今天，就讓我們來看看這起「福岡大學漂鳥運動社棕熊事件」吧。

45年前，日本大學生們被熊追殺到死的福岡大學漂鳥運動社棕熊事件：

在下山途中的學生們與棕熊的偶遇

1970年7月，一群來自福岡大學漂鳥運動社的大學生們來到了北海道日高山脈進行登山活動，他們於7月14日從芽室岳登山口進山，並開始了他們的行程。眾人花費了大約10天的時間，於7月24日順利抵達了行程的終點，日高山脈的難關カムイエクウチカウシ山，並著手準備踏上歸途。

7月25日黃昏，五人在札內川上游的九之澤紮營，就在這時，一頭棕熊出現在了眾人的視野之中。由於當時來自棕熊的被害已經很久沒有出現，再加上九州大部分都是較為溫馴的黑熊，他們並沒有對熊感到畏懼，甚至有一人還抱持著興趣拍照觀察，直到棕熊開始翻找他們的行李時，他們才製造出巨大噪音嚇跑棕熊。

棕熊鍥而不捨的追擊，使得眾人恐懼不安

但是到了晚上，棕熊卻再次在帳篷周邊現身，甚至在帳篷上劃出了洞，終於開始感到害怕的五人再次趕跑了棕熊，將收音機開到最大並輪流守夜，才終於度過了這天晚上。然而，到了清晨，棕熊再次出現，這次他們的帳篷被徹底破壞，害怕的五人只能先撤離並尋求幫助。

他們將五人分成兩組，一組試圖奪回物資，另一組則下山尋求援助，這期間，他們分別遇到了其他學校的登山隊，並被邀請一同下山，但卻都因為擔心另一組人馬的安全而拒絕。傍晚，五人集合後，他們決定前往其他登山隊留下的營地，但卻在夜路摸黑前進的途中遭遇到了棕熊的襲擊。

在夜路中遭遇棕熊的襲擊，三人慘死山中

走在隊伍最後面的一人首先被棕熊襲擊，被恐懼影響的四人開始逃竄，在這之間，其中一人又與剩下的四人走散，順利到達聯合營地時，本來五人的登山隊已經只剩下三人。7月27日，沒有等到同伴抵達的三人決定繼續下山，卻在途中又遭遇襲擊，其中一人因被棕熊的吼聲驚嚇而逃往其他方向，剩下的兩人則趁這個機會繼續下山，終於在傍晚六點抵達山腳下的村莊並受到保護。

事後，獵人與警方組成的搜救隊上山殺害了該熊隻，並發現了三人的遺體，眾人的內臟皆被撕裂，死狀悽慘。野生動物學家分析事故發生的原因，包括五人反覆爭奪背包的行為觸發熊的敵意，以及在逃亡時背對著棕熊等等，都是非常危險的行為，此外，由於五人來自南方的九州，對於只生活在北部的棕熊習性並不清楚，也因此錯過了盡速下山的時機，並導致了悲劇的發生。

棕熊退治已成為日本的重大課題

「福岡大學漂鳥運動社棕熊事件」再次提醒了人們棕熊的危險性，第一天晚上與同伴走散的隊員，抵達了其他被棄置的營地，並在當時用顫抖的筆跡留下了當時的心境，但他也沒有順利逃過棕熊的魔爪，在恐懼與不安中死去，到了熊害再次嚴重化的現在，如何防治棕熊的危害，或許也成為了日本政府最重要的課題吧。

