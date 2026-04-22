美媒：美國打伊朗消耗近50%愛國者導彈　擬斥2350億補充彈藥庫存

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）4月21日發表的報告顯示，美軍在對伊朗進行長達7週的軍事行動中，大量消耗多種關鍵導彈庫存，其中包括約50%的愛國者導彈及超過一半的薩德系统（THAAD）庫存。美媒報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府此前提出1.5萬億美元史上最巨額的國防預算中，有300億美元（逾2350億港元）將用作補充相關彈藥的庫存。



美媒及MS Now於21日報道，儘管美方官員表示，政府在在伊朗戰爭爆發前已製定該支出方案，但美軍現時的導彈庫存恰巧也降至極低水平。

這張攝於2023年2月7日的設計圖片中，可以看到美國國旗前擺放着「愛國者」地對空飛彈系統的3D微縮模型以及士兵人偶。（Getty）

CSIS在報告提到，美國在戰前擁有2,330枚愛國者導彈及360枚薩德系统導彈庫存，如今分別只餘下最多1,270及170枚。另外，美軍原本擁有3,100枚戰斧導彈，現在也只餘下最多2,250枚。

美軍還在戰爭中消耗約45%的精確打擊導彈（PrSM）、20%的「聯合空對地遠攻導彈」（JASSM）、30%的標準-3型導彈（SM-3）以及至少10%的標準－6型導彈（SM-6）。

報告的2名作者寫道，美國需要花至少一到四年的時間，才能將戰斧導彈和「聯合空對地遠攻導彈」在內的導彈庫存恢復到戰前水平。

2026年3月9日，美國海軍彼得森號驅逐艦（USS Frank E. Petersen Jr.）在支援對美國對伊朗的軍事行動中，從不明地點發射了一枚戰斧陸攻導彈（TLAM）。（Reuters）

他們強調，美國的武器儲備在伊朗戰爭前已被認為不足以在戰爭中應對與其勢均力敵的對手，如今這種情況更加嚴峻，並坦言指如果美國要將武器儲備提升到足以應付中國等競爭者的水平，前者還需要更多的時間。