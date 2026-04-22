北約批評中國及俄羅斯核武政策　籲與美國合作提高透明度

北約（NATO）4月21日批評中國和俄羅斯的核武政策，並敦促兩國與美國合作，在即將舉行的國際會議上建立更大的穩定性和透明度。



據路透社報道，北約32個成員國在聲明中強調，它們「堅定致力於全面執行」《核不擴散條約》（Non-Proliferation of Nuclear Weapons，NPT）。該條約自1970年生效以來，一直是全球軍控的基石。

這份聲明發表之際，正值下週在紐約聯合國總部召開會議，審查該條約的執行情況。這次會議的背景是地緣政治不穩，包括俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及美國和以色列對伊朗的戰爭。

北約北大西洋理事會在聲明中表示：「俄羅斯違反了關鍵的軍控承諾，並發表不負責任的核威脅言論。中國在缺乏透明度的情況下，繼續快速擴張和多樣化其核武庫。」

北約北大西洋理事會批評中國與俄羅斯的核武政策：

北約成員國「強烈鼓勵美國追求多邊戰略穩定」。

北約助理秘書長魯格（Boris Ruge）在受訪時表示，以俄羅斯在烏克蘭境內兩次使用可攜帶核彈頭的「榛樹導彈」中程彈道導彈為例，指出這是莫斯科不負責任的「核信號」。

他表示：「如今，我們面對的是一個退出所有重要軍控協議、一直在研發各種核武器運載系統、並且捲入自1945年以來歐洲規模最大戰爭的俄羅斯。」

俄羅斯在今年2月表示，在對美俄導彈、發射裝置和戰略核彈頭進行限制的《新削減戰略武器條約》（New START）到期後，俄羅斯仍將維持負責任的核武大國地位。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的政府也批評北約成員國法國擴充核武庫的計劃，稱其為「高度不穩定」的舉動，對莫斯科構成潛在威脅。

魯格為法國的舉動辯護，稱其是「對我們所面臨的威脅做出的審慎、合理和透明的回應」。

魯格指：「我們是一個防禦性聯盟。我們不會炫耀核武。我們不會發表不負責任的核言論，而我們卻經常聽到普丁先生發表這種言論，」

2023年4月30日，北約（NATO）旗幟在愛沙尼亞塔帕軍事基地飄揚。（Reuters）

中國駁斥了西方對其核武發展缺乏透明度的批評。

中國外交部發言人20日表示：「中國始終將核武力量保持在國家安全所需的最低水平，絕不會參與核武軍備競賽。」