伊朗戰爭｜英法召集逾30國開會　商討重開霍爾木茲海峽軍事計劃

英國與法國當地時間4月22日（周三）召集逾30國的軍事策劃人員，到倫敦展開為期兩日的會議，商討各國如何在伊朗戰爭方達成長期停火協議及其他特定條件准許的情況下，推進重新開放霍爾木茲海峽的軍事計劃，該海峽目前受戰爭影響而遭到實際的封鎖。



據英國防部22日釋出的新聞稿，這次會議將以上週同樣由英法主導的51國峰會為基礎，多國此前呼籲無條件、無限制地立即重新開放霍爾木茲海峽，並確認將成立一個獨立的的防禦性多國部隊，於海峽保護商船及展開掃雷行動。

這張攝於2026年3月2日的設計圖片中，可以看到3D列印的石油設施模型以及一張顯示霍爾木茲海峽、伊朗及阿聯酋位置的地圖。（Reuters）

英國國防大臣賀理安（John Healey）表示，22日舉行的會議是為了將外交共識轉化為聯合計劃，以維護海峽航行自由並支持持久停火。

新聞稿提到，各國將詳細討論軍事能力、指揮與控制以及軍隊如何部署到中東地區等實際操作問題。英國和法國正努力確保軍事計畫能盡可能多地吸納更多國家加入，並將各國的專業知識匯集在一起，以支持其重開霍爾木茲海峽的共同利益。

2026年4月17日，法國巴黎，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）舉行會面，並召集49國召開霍爾木茲海峽峰會。（Reuters）

自伊朗戰爭爆發後，霍爾木茲海峽遭到實際封鎖，鮮少有船隻能通過該航道，嚴重擾亂了石油和天然氣的供應。