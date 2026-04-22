韓國部長提朝鮮核設施地點被指泄密　遭在野黨批損害韓美同盟信任

韓國統一部長鄭東泳公開提及朝鮮核設施新地點引發爭議持續發酵，不僅波及韓美情報合作，也迅速演變為韓國國內政治攻防的焦點議題。



韓國《朝鮮日報》4月19日引述政府消息人士報道，美國近期已對向韓方提供的部分對朝情報實施限制。此前，美方長期通過衛星、信號監聽及偵察機等多種偵察手段，與韓國共享涉朝關鍵情報。但在鄭東泳3月6日於國會發言中提及，除平安北道寧邊及南浦市降仙外，朝鮮還在平安北道龜城市設有鈾濃縮設施之後，美方對相關情報的共享與流轉明顯趨於謹慎。

韓國統一部長鄭東泳公開提及朝鮮核設施新地點引發爭議持續發酵。（截取自YouTube@KBS News）

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分析認為，一旦敏感情報被公開，可能暴露偵察手段與來源，例如衛星運行軌道或通信監聽網絡遭反向識別，從而促使朝鮮採取偽裝、加密乃至更換通信體系等反制措施，削弱情報獲取能力及其實際效用。

針對爭議，鄭東泳20日回應稱，他的相關表述旨在說明朝鮮核問題的嚴重性，卻被解讀為情報泄露，令人遺憾。他強調，龜城核設施相關內容已在美國智庫科學與國際安全研究所報告及韓國媒體中反覆出現，屬於公開訊息，不應被視為機密外泄。

隨着風波持續擴大，總統李在明20日親自出面回應，試圖平息爭議。他在對印度進行國事訪問期間通過社媒表示，將鄭東泳發言定性為泄露美國機密的說法並不成立，並指部分指控缺乏事實依據。

然而，最大在野黨國民力量聲稱此舉已損害韓美同盟信任並危及國家安全。該黨國會代表宋彥錫將事件定性為前所未有的外交安保事故，並要求立即撤換鄭東泳。

韓國國民力量黨國會代表宋彥錫（GettyImages）

對此，執政的共同民主黨反駁稱，在野黨刻意誇大事態，散布所謂同盟危機論。它表示，龜城核設施問題早已在國際社會公開討論，將其政治化反而不利於外交穩定。

分析指出，此次風波不僅凸顯韓美在情報共享機制上的高度敏感性，也反映出韓國國內圍繞對朝政策與同盟關係的深層分歧。在半島局勢持續緊張的背景下，如何在訊息透明、政策溝通與情報安全之間取得平衡，正成為韓國政府面臨的一項現實考驗。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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