朝鮮IT軍滲透歐美　面試官要求辱罵金正恩　男子秒敗走斷線｜有片

近年朝鮮疑似透過「影子IT大軍」滲透歐美企業的情況頻傳，一名虛擬資產研究者近日在社交媒體分享一段面試影片，畫面中一位求職者被要求「辱罵金正恩」，卻當場沉默、神情慌張，最終中斷面試離開，被外界質疑可能是朝鮮派出的假身分人員，引發熱議。



求職者被要求辱罵金正恩 卻開不了口

根據影片內容，面試官向應徵者表示，這項要求並非出於政治立場，而是為了篩選可能來自朝鮮的應徵者。該名男子雖能流利回答技術問題，面對這句簡單要求卻遲遲不願開口，當面試官再次提出相同要求時，對方仍保持沉默，隨即結束影像通話。

疑似朝鮮「影子IT大軍」的求職者，在被要求「辱罵金正恩」後當場沉默、神情慌張，最終中斷面試離開。（截取自X@tanuki42_）

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綜合《朝鮮日報》等外媒報導，分享影片的研究者指出，基於朝鮮體制下嚴禁侮辱最高領導人的規範，目前尚未遇過任何一位疑似朝鮮人員能夠說出相關言論，因此這種方式被視為一種有效的過濾機制。澳洲時事節目《乾杯澳洲60分鐘》3月也曾報導類似案例，一名自稱畢業於紐約大學、居住在矽谷的求職者，卻無法正確回答紐約地理問題，甚至聲稱完全不認識金正恩。

業界人士認為，朝鮮IT人員正透過偽裝身分有系統地賺取薪資。英國《金融時報》上月報導，朝鮮人員利用人工智慧技術進入歐洲大型企業，以遠端工作者身分領取薪水。

面試起初，這位求職者仍有笑意。（截取自X@@tanuki42_）

他們盜用鮮少使用的LinkedIn帳號或向帳號持有者購買使用權，偽造文件並在同夥間互相推薦以捏造資歷，甚至使用AI生成數位頭像與深偽濾鏡進行遠距面試。美國司法部先前透露，2020年至2024年間，朝鮮人員已滲透超過300家美國企業擔任遠端工作者，為朝鮮政權賺取約680萬美元（約5330萬港元）。

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