伊朗戰爭｜駐韓美軍司令：未轉移薩德系統 仍部署於朝鮮半島
撰文：林嘉敏
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駐韓美軍司令布倫森（Xavier T. Brunson）4月21日表示，駐韓美軍尚未轉移「薩德」導彈防衛系統（THAAD）至中東以支持伊朗戰爭，仍部署於朝鮮半島。
布倫森透露：「我們正在向前線運送彈藥（推測是「薩德」攔截彈），這些彈藥現正處於待命狀態。」此前有報道稱五角大樓計劃轉移薩德系統，引發外界對韓國對朝鮮威懾力削弱的擔憂。
有關戰時作戰指揮權（OPCON）移交問題，布倫森強調，應基於實際條件，不能讓「政治權宜之計凌駕於現實條件之上」，目前韓國政府正尋求在2030年前完成移交，2028年被視為潛在目標年份。
布倫森重申駐韓美軍將聚焦軍事能力現代化，而非兵力規模，並表示：「雖然我們的存在是基本保障，但我們必須繼續關注半島上必備的具體能力，才能真正理解從量到質的轉變。」
外界猜測華盛頓可能調整朝鮮半島駐軍規模，以應對地區戰略挑戰。
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