伊朗局勢｜韓媒：駐韓美軍6台薩德系統遭運走　總統稱反對也沒用

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入12日之際，有韓媒拍到的影片證實，駐韓美軍位於慶尚北道星州空軍基地的「薩德」系統（Thaad）發射裝置已於3月3日移走。片中顯示，基地內全部六台發射裝置已被運走。此前美國方面有報道稱，「駐韓美軍薩德系統的部分組件正被轉移至中東」。韓國總統李在明10日（周二）指，韓國曾向美方表示反對撤走防空武器，惟未能徹底貫徹其立場。



韓國SBS電視台拍下駐韓美軍薩德發射裝置被運走片段：

據韓國SBS News報道，影片拍攝時間是3月3日凌晨0時35分，這段畫面由慶尚北道星州郡昭城里村的監視器拍攝，該村毗鄰駐韓美軍「薩德」高空攔截系統基地。

片中可見，一支車隊沿着一條僻靜的鄉村公路行駛。

畫面中，一輛被遮蓋物覆蓋的大型車輛正是「薩德」發射裝置。

車隊共六輛車，歷時約十分鐘，經確認均為「薩德」反導系統發射車。

星州空軍基地駐紮一套包含六套發射車的「薩德」系統，目前所有發射車都已撤離基地。

雖然之前曾有幾套發射車因訓練需要撤離基地，但居民表示，六套發射車同時撤離的情況實屬罕見。

據悉，駐韓美軍的「薩德」系統並未參與正在進行的韓美聯合軍事演習。

據《華盛頓郵報》10日（周二）報道稱，美國國防部正在將部分韓國「薩德系統」轉移到中東。

韓國總統李在明同日曾表示，韓國反對美國將防空武器撤出韓國，但目前無力提出要求。

+ 1

李在明向內閣匯報時指：「駐韓美軍可能會根據自身軍事需要將部分防空系統部署到海外。雖然我們已表達反對意見，但現實情況是，我們無法完全貫徹我們的立場。」