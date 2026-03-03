伊朗局勢｜美國擬調派駐韓反導系統至中東　首爾憂削弱對朝防禦力

韓國《朝鮮日報》3月3日報道，美國正考慮將駐韓美軍的「薩德」（THAAD）及愛國者（Patriot）反導系統調派至中東，以應對可能延長的對伊朗軍事行動。



美國總統特朗普（Donald Trump）1日接受《紐約時報》訪問時，預測代號「史詩狂怒」（Epic Fury）的對伊行動將持續4至5週。專家分析若行動延長，駐韓美軍的防空與偵察資產可能被調動，包括愛國者導彈、薩德系統，以及去年起常駐群山空軍基地的MQ-9「死神」無人機。

圖為洛歇馬丁（Lockheed Martin）生產的薩德導彈防衛系統（THAAD）。（洛歇馬丁公司網站圖片）

英媒引述美軍官員指出，去年「12日戰爭」中消耗了多達150枚薩德攔截彈，擔憂長期戰事導致導彈短缺。韓國國防論壇秘書長申鍾佑認為，若空襲延長，美方很可能動用駐韓美軍戰力。去年6月美軍打擊伊朗核設施前，曾將駐韓美軍8個愛國者系統中的3個臨時調往中東，逾500名人員及裝備於同年10月返韓。

韓國國防部表示，國防部長官安圭伯（Ahn Gyu-back）2日應美國國防部副部長科爾比（Elbridge Colby，另譯柯伯吉）要求通話，聽取美方對伊行動說明。雙方重申即便在國際安全環境劇變下，美韓同盟依然牢固。