伊朗戰爭｜燃油漲價或促使車企轉型　歐洲3月電動車銷量飆升51%

受伊朗戰爭引發的燃油價格上漲影響，歐洲大陸3月份電動車銷量飆升51%，據行業組織分析，今年前三個月電動車總註冊量達50萬輛，按年增長33.5%。



北歐國家普及率領先，挪威3月新車中98%為電動車，丹麥、芬蘭緊隨其後，這得益於當地福利優渥、薪資豐厚以及充電設施完善。

德國作為汽車強國，電動車銷量佔歐洲半壁江山。德國汽車行業協會表示，目前歐洲銷售的電動車中，每兩輛就有一輛產自德國。

2026年4月1日，一名司機在德國默費爾登-瓦爾多夫（Mörfelden-Walldorf）為電動車充電，由於伊朗戰爭引發的燃油價格上漲，德國的電動車經銷商報告買家興趣增加。（Getty）

法國通過分級補貼激勵民眾選擇電動車，普及率按年提升50%；中歐、南歐地區電動車銷量也顯著增長，即便意大利等轉型較慢的國家，也出現銷量提升，有效降低石油依賴，為歐洲能源安全提供支撐。

自伊朗戰爭爆發以來，燃油價格上漲突顯電動車的成本優勢。此前西方車企因需求疲軟減少電動車投入，如今歐洲各地買家對電動車興趣大增或讓車企重新聚焦該領域。