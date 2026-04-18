彭博社：Stellantis與東風汽車磋商在歐洲和中國聯合造車

歐洲汽車巨企斯特蘭蒂斯集團（Stellantis NV）據報與中國東風汽車商討在歐洲和中國聯合造車。



彭博社星期四（4月16日）引述知情人士稱，斯特蘭蒂斯正與東風汽車就允許東風在斯特蘭蒂斯於歐洲使用率不足的工廠造車開展磋商。東風汽車預計也將在中國製造部分斯特蘭蒂斯品牌車型。

知情者透露，東風汽車代表近期到斯特蘭蒂斯在德國和意大利的工廠參訪。兩家公司的商討將可能涉及在較遲時候收購或投資一個或更多的歐洲工廠。

在應對大眾汽車和比亞迪競爭加劇和需求不均的背景下，斯特蘭蒂斯與東風汽車商討合作，將有助提振公司業務。

資料照片：2020年4月8日，在中國湖北省省會武漢，東風本田工廠的員工在生產線上工作。 （Reuters）

彭博社上月引述知情人士稱，斯特蘭蒂斯集團高管已與小米集團和小鵬汽車管理層會面，商討對斯特蘭蒂斯歐洲業務進行整改的各種方案，包括收購斯特蘭蒂斯旗下瑪莎拉蒂或其他品牌的股份。

斯特蘭蒂斯在聲明中說，「斯特蘭蒂斯與多家同行就世界不同議題進行磋商，屬於正常業務範疇，目的是為消費者提供最佳的出行選擇。」

東風汽車說，「東風與斯特蘭蒂斯的合作基礎堅實，雙方未來將持續強化互補優勢」。法國《回聲報》報道，東風汽車代表本周在武漢一場活動上稱，中國將為斯特蘭蒂斯提供巨大的成長和合作機會。

文章獲《聯合早報》授權轉載

