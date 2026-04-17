IEA警告歐洲航空燃油儲備或僅夠六週　漢莎首決定停飛27架客機

伊朗戰爭持續下，全球能源供應大受影響，國際能源署（IEA）警告，歐洲航空燃油儲備或僅剩六週。德國漢莎航空（Lufthansa）周四（4月16日）宣布停飛27架飛機，為首家因應燃油危機作出停飛決定的主要航空公司。



由於霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖逾六週，導致歐洲依賴中東進口的航空燃油供應鏈受創，國際能源署指，若歐洲無法替代過半進口量，庫存將於6月達臨界點，恐引發航班大規模取消。

2026年4月10日，德國法蘭克福機場，UFO工會代表漢莎航空機組員罷工，漢莎集團飛機停在停機坪上。（Reuters）

英國易捷航空（easyJet）也表示，3月燃油成本因中東衝突增加2500萬英鎊（約2.43億港元），且預訂量較去年同期下滑。

2026年4月8日，一架易捷航空（EasyJet Europe）的空中巴士A320-214飛機從法國南特附近的布格奈（Bouguenais）南特大西洋機場（Nantes Atlantique Airport）起飛。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）指，英國政府稱正與燃料供應商及航空公司合作，確保出行不受影響。英國航空公司協會表示尚未發現供應中斷，但已與政府討論應急措施，包括減輕監管負擔。

歐洲航空業警告，若霍爾木茲海峽持續關閉，將出現燃油短缺。4月初歐洲基準航空燃油價格達每噸1838美元（約14390港元）歷史新高，而伊朗戰爭爆發前的價格為每噸831美元（約6507港元）。

歐盟本週稍早表示暫無證據顯示燃油短缺，但承認問題可能短期內出現。歐洲航空公司協會呼籲歐盟將燃油短缺或空域關閉視為「特殊情況」，以免航空公司因航班取消而須支付巨額賠償。