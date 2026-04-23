美媒：美軍需6個月才能完成霍爾木茲海峽掃雷

美媒4月22日引述消息指，美軍需要6個月時間才能完全清除伊朗軍方在霍爾木茲海峽佈設的水雷，而且掃雷行動在戰事結束前恐難展開。



美國《華盛頓郵報》報道，五角大樓披露，美國防部一名高級官員當天在一場面向國會眾議院軍事委員會成員的機密簡報會上作出上述評估。這一時間表令民主、共和兩黨議員沮喪，因為這意味着當前戰事對美國經濟、尤其是燃油價格造成的影響可能會持續至今年晚些時候甚至更久。

三名不願公開姓名的官員說，議員們被告知，伊朗可能在霍爾木茲海峽及其周邊海域佈設了20枚甚至更多水雷。部份水雷是通過衛星定位系統技術遠程佈設，使得美軍難以在水雷佈設時探測到；另一部份水雷由伊朗軍隊使用小型船隻佈設。

2026年4月18日出現於霍爾木茲海峽的船隻（Reuters）

報道說，尚不清楚美軍將實施何種方案展開掃雷行動。

美軍中央司令部11日發聲明稱，兩艘美國海軍導彈驅逐艦當天穿越霍爾木茲海峽，開始為霍爾木茲海峽掃雷創造條件。伊朗則連續發佈消息，否認美艦通過霍爾木茲海峽。特朗普17日在社交媒體發文稱，伊朗在美國協助下「已經或正在」清除所有水雷，伊朗方面同樣予以否認。