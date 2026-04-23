貝森特：波斯灣和亞洲盟友要求建立貨幣互換機制
撰文：聯合早報
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美國財長貝森特（Scott Bessent）週三說，許多波斯灣盟友以及一些亞洲國家已請求與美國進行貨幣互換，以應對能源衝擊以及中東戰爭帶來的影響，並指這類安排可支援海外以美元計價的貸款。
貝森特星期三（4月22日）在參議院撥款委員會小組委員會回答提問時說：「我們的許多波斯灣盟友請求進行外匯互換安排。 包括一些亞洲盟友在內的許多其他國家也提出了類似請求。」
此前一天，美國總統特朗普（Donald Trump）證實正在考慮與阿聯酋建立互換安排。
彭博社報導指，外匯互換傳統上在央行之間設立。 美聯儲目前與歐洲央行、日本央行及其他幾家央行維持常設互換安排。 貝森特去年則首創利用一項財政部基金，向阿根廷提供美元互換，幫助阿根廷支撐本幣。
貝森特說：「無論是由美聯儲還是財政部提供，貨幣互換都是為了維持美元融資市場秩序，並防止美國資產遭到無序拋售。」
除阿聯酋以外，貝森特沒有具體說明還有哪些國家要求與美國達成新的安排。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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