墨西哥金字塔槍擊案　疑犯或受27年前美國著名校園槍擊啟發｜有片

墨西哥首都墨西哥城（Mexico City）熱門旅遊景點特奧蒂瓦坎（Teotihuacan）金字塔景區4月20日爆槍擊案，1人死亡13人受傷，槍手Julio César Jasso Ramírez自殺身亡。美媒報道，警方仍未確定疑犯犯案動機，但初步調查顯示他或受到美國27年前發生的暴力事件所啟發。當局雖未透露詳情，但美媒推斷該事件，可能是於1999年同日發生的美國科倫拜恩校園槍擊案。



美國《紐約時報》21日報道，墨西哥州總檢察長塞萬提斯（José Luis Cervantes Martínez）當日在記者會上透露更多案件細節，稱他們暫認為疑犯俱有精神病的特徵，傾向於模仿在其他地方、時間發生且涉及其他人的情況。

他表示，警方在疑犯施襲時攜帶的背包中發現了一些文件、照片和寫在紙片上的筆記，似乎與「1999年4月美國發生的暴力事件」有關。由於，科倫拜恩校園槍擊案剛好與金字塔槍擊案相距正好27年，外媒推測他所指的美國暴力事件便是造成12名學生和1名教師死亡的科倫拜恩槍擊案。

槍擊案過程曝光 疑犯威脅遊客：要是敢動就把你獻祭

塞萬提斯也提到槍擊案的過程，指疑犯有周密計劃，在施襲前已曾多次前往事發地。他在犯案前一日入住當地附近一間酒店，並於翌日早上乘坐計程車前往金字塔景區內、古代曾為祭祀儀式場地的月亮金字塔（Pyramid of the Moon），並在該地向他人開火。

網上一段獲《紐約時報》證實真偽的影片中，疑犯曾威脅現場人士，稱「你要是敢動，我就把你獻祭......這裏是用來獻祭，不是給你們來拍照。」他接着允許一名遊客離開，要求後者告訴當局他有人質在手，如果警方膽敢強攻，他將殺害人質。

國民警衛隊及警方抵達現場後，一度與疑犯駁火並擊中後者腿部，使其失去行動能力。疑犯其後用自己的左輪手槍自殺死亡。

塞萬提斯表示，槍手的背包還有50多發未發射的子彈，它們由一間專門為墨西哥軍方和警方生產子彈的製造商製造，當局正調查他如何獲得涉案的武器及彈藥。