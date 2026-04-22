日本解禁武器出口　年輕人反對修改和平憲法：別再對美國阿諛奉承

日本政府4月21日宣布解禁武器出口，代表日本安保政策迎來二戰後的重大轉變。據英媒報道，日本不少年輕人正努力阻止政府修改過去80年一直有效的和平憲法。19日（上周日），約有36,000人前往位於東京的國會議事堂（日本國會）前的狹窄道路上，呼籲立即結束伊朗戰爭，並保持日本「和平」憲法的完整性。當日參與集會的民眾高喊：「別碰憲法」，並呼籲日本政府「停止對美國阿諛奉承」（stop sucking up to America）。



據《衛報》報道，22歲的大學生橋本剛太（Gohta Hashimoto）表示：「我大約一年前開始關注憲法，自從極右翼政黨崛起以來，我就對憲法很感興趣，我想成為維護國家和平、捍衛憲法的運動的一份子。」

日本民間團體有關捍衛和平憲法集會的影片：

一名女示威者日置由里（Yuri Hioki）在東京的一次集會上表示：「憲法賦予我們不捲入美國戰爭的權利，包括在該地區的戰爭，想到這一點可能會改變，我就非常憤怒。」

日本近月都有不少反戰示威，4月19日的集會是近期一系列抗議活動中的最新一次，每次抗議都吸引越來越多的人參與。據估計，2月下旬有3600人參加示威，到3月下旬人數激增至24000人，最終在19日達到高潮，形成了規模空前的抗議活動。

經驗豐富的左翼和平主義者與帶着孩子和年輕人的家庭匯合，他們高喊口號，矛頭直指首相高市早苗和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。現場伴隨着音樂、奇裝異服，人們用日語和英語宣讀各種標語。

其中一封標語寫道：「任何人都不該被送上戰場！」。「要貓，不要炸彈！」另一條標語也這樣寫道。群眾高喊「停止侵犯憲法」，並呼籲政府「停止對美國阿諛奉承」。

一些示威者手持數字「9」形狀的氣球，這指的是日本憲法中的「反戰」條款，該條款規定「日本國民永遠放棄以戰爭作為國家主權權利，並放棄以武力威脅或使用武力作為解決國際爭端的手段」。

這波示威浪潮讓橋本意識到自己一直以來都把憲法視為理所當然。他指出：我一直認為政治是老年人的事，但感覺就像把我的未來交給了別人。」他在發起一項保護憲法第九條的請願活動時說道：「直到現在，我才意識到憲法也是年輕人需要捍衛的東西。」

高市早苗上台以來醞釀修改日本憲法

對高市早苗和其他保守派人士而言，憲法第九條等同於戰敗，以及此後數十年日本對戰時在亞洲的行為進行自我譴責。他們認為，日本戰後的和平主義對其在面對擁有核武的朝鮮和日益強勢的中國時，在捍衛自身及其利益的能力上施加了不公平的限制。

2026年4月8日，日本東京，首相高市早苗在官邸與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通電話後向媒體發表講話。（Reuters）

伊朗戰爭不僅突顯了日本對中東石油的依賴，也揭露了憲法的約束，據一些媒體報道，高市早苗3月極不情願地拒絕了特朗普派遣日本海上自衛隊前往霍爾木茲海峽的要求。

東京上智大學政治學教授中野晃一表示，美國和以色列對伊朗的戰爭，以及特朗普對這場戰爭反覆無常的處理方式，促使年輕一代的日本人開始發聲。 「這場戰爭讓人們意識到，在高市早苗的領導下，日本可能會捲入一場非法戰爭。因此，更多的人感到他們需要支持憲法第九條，將其視為抵禦戰爭的最後一道防線。」

與她遇刺身亡的恩師安倍晉三一樣，高市早苗長期以來一直提倡改革憲法。然而，要讓憲法改革獲得通過，需要國會兩院三分之二的多數票，以及全民公投的簡單多數，這些高門檻並未阻止那些將憲法改革視為意識形態必然要求的修正主義者。

面對立法和公眾的阻力，安倍晉三擴大了憲法第九條的解釋範圍，並在2015年推動立法，允許日本行使集體自衛權，即在盟友遭受攻擊時提供援助，即使日本自身並未受到直接威脅。

中野晃一表示，支持修正主義的人「知道對於這些所謂的合憲進攻性措施並沒有真正的共識，所以他們想給和平憲法棺材釘上最後一根釘子。」

中野晃一強調：「他們想通過讓自衛隊合憲來讓自衛隊的一切行為合法化，包括所謂的有限集體自衛權。但他們的野心遠不止於此，他們想讓日本最終成為像美國和英國那樣的正常國家。」

儘管日本軍方的立法束縛有所放鬆，但執政自民黨在2月份的眾議院選舉中以壓倒性優勢獲勝，贏得三分之二的「超級多數」席位，這更加堅定了高市早苗自1947年5月憲法生效以來首次修改憲法的決心。

4月，在慶祝自民黨成立70週年的大會上，她表示「修憲的時機已經成熟」。她說：「由日本國民自主地修改憲法是我們黨長期以來的夙願。」她還補充說，日本應該在安全安排方面「翻開新的一頁」。

近期的抗議活動將不同年齡層的人們團結起來，從戰後的嬰兒潮一代，他們回憶起自己在一個繁榮昌盛、終於迎來和平的國家長大成人，到受到2024年12月韓國總統尹錫悅螢光棒抗議活動啟發的大學生們，他們都參與其中。

2026年4月8日，日本東京，抗議者聚集在國會議事堂外，舉起標語牌，反對修改憲法和發動戰爭。許多示威者揮舞螢光棒，高喊口號，譴責首相高市早苗，呼籲捍衛和平憲法。（Getty）

共同社對智能手機應用程式位置資料的分析發現，在4月8日國會大廈外的集會中，30多歲的人群佔比最高。超過20%的參與者年齡在20多歲，而所有抗議者中女性佔高達60%。