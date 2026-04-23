伊朗戰爭｜廠商改道致巴拿馬運河擠塞 有船出價3000萬求插隊通行
撰文：林嘉敏
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法媒4月21日報道，受伊朗戰爭影響，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）被封鎖，間接導致巴拿馬運河運輸需求激增、通行成本大幅上漲。一艘液化天然氣運輸船甚至通過拍賣機制，出價400萬美元（約3132萬港元）購買特快通行證插隊，以避免長達五天的等待。
法媒報道，自全球五分之一石油和天然氣出口的霍爾木茲海峽被封鎖以來，亞洲煉油廠為了滿足燃料需求，選擇從美國購買石油或天然氣，透過巴拿馬運河運輸，導致其運輸需求激增。
據巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority），運河船舶通行量「保持強勁」，1月日均34艘，3月增至37艘，2026財年上半年通行量達6288艘，同比增長3.7%。
報道指，由於運河需求量激增，船隻或要等5天才能通行。倘不想等待，船隻可透過運河的拍賣機制，出價購買特快通行證。
去年10月至今年2月，通行證平均拍賣價約13萬美元，在3至4月飆升至38.5萬美元。法媒稱，近期一艘運載液化天然氣船出價400萬美元，另有兩艘油輪出價超300萬美元。
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