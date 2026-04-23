伊朗戰爭油價飆升　英媒：國泰發債籌21億　漢莎航空擬削2萬航班

據路透社報道，受伊朗戰爭影響，全球航空燃油價格近月從每桶85至90美元狂飆至150至200美元，嚴重衝擊航空業。燃料成本佔營運支出約四分之一，迫使各大航空公司紛紛削減航班、調漲票價與行李費用，並下調財務展望。



路透社4月22日看到的清單顯示，國泰航空（Cathay Pacific）透過發行三年期固定利率債券籌集20.8億港元，收益率為3.78%。

2019年3月14日，德國法蘭克福，圖為漢莎航空集團（Lufthansa Group）的辦公大樓。（Reuters）

歐洲方面，德國漢莎航空（Lufthansa）宣布今夏刪減2萬班次歐洲短途航班，等同節省4萬噸燃油，其中大部分將來自關閉CityLine服務。

法航荷航集團（Air France-KLM) 則對長途航線每張來回票漲價50歐元（約458港元），其荷蘭子公司KLM下月將取消160班歐洲航班。廉航易捷航空（easyJet）警告，光是3月份額外燃油成本就達2500萬英鎊（約2.6億港元），上半年虧損擴大。

亞太地區同樣遭受重擊。大韓航空傳出四月起進入「緊急管理模式」；香港航空與大灣區航空分別調升燃油附加費；中國東方航空與春秋航空亦上調國內線附加費。

2024年8月7日，香港國際機場，圖為國泰航空（Cathay Pacific）的標誌。（Reuters）

美國聯合航空（United Airline）警告票價可能需上漲15%至20%以彌補成本；西南與阿拉斯加航空皆下調獲利預期。廉航Spirit Airlines更向政府申請數億美元緊急資金，以避免破產清算。

分析警告，隨着衝突持續，旅客應預期票價將持續攀升，且取消航班的情形會更加頻繁。