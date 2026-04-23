特朗普支持率降至35%左右　民眾不滿伊朗戰爭致物價上漲

據路透社-益普索（Reuters-Ipsos）、美聯社與全國民意研究中心（AP-NORC）與NBC民調顯示，公眾對特朗普在美國經濟、移民政策、伊朗衝突等議題上的支持度正在下滑。其支持率已降至35%左右，而這一結果已接近其支持率的最低點。在距離美國中期選舉僅剩六個月之際，這無疑給與特朗普結盟的共和黨人敲響警鐘。



《衛報》報道，美聯社與全國民意研究中心4月20日（周一）公布的民調顯示，特朗普的經濟政策支持率已從3月的38%降至4月的30%。此外，僅23%的受訪者認同他對生活成本的因應措施，而有76%的受訪者表示不認同。

2026年3月28日，在明尼蘇達州聖保羅市，人們參加「No Kings」抗議示威活動，反對特朗普（Donald Trump）政府的政策。（Reuters）

在2025年1月就職典禮後的幾週內，特朗普的移民政策曾獲得全國50%民眾的支持。但路透社報道，目前僅有40%民眾表示贊同。繼今年初移民執法人員與抗議者發生衝突，導致明尼阿波利斯市（Minneapolis）兩名抗議者死亡後，政府已放緩對移民的拘留行動。

圖為2026年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）重返白宮一周年，召開記者會講述過去一年的政績，期間展示移民及海關執法局（ICE）在明尼蘇達州街抓獲的罪犯照片。（Reuters）

NBC民調顯示，有67%的受訪者表示不贊成特朗普處理伊朗戰爭的方式。且特朗普的個人支持率已跌至第二任期以來的最低點，僅有37%的成年人對其表現表示認可，其中有50%的人表示強烈不認可。