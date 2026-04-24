伊朗媒體：伊方針對美方及其盟友潛在軍事行動制定反擊方案

伊朗法爾斯通訊社4月23日報道，鑑於外交解決受挫及對美方談判誠意的「徹底不信任」，伊朗方面已根據「對等回應」和「進攻性威懾」原則，對美方及其盟友「可能的」軍事行動制定反擊方案。



報道中列出伊朗回應方案的部份內容。若伊朗發電廠遭打擊，將使用導彈和無人機打擊以色列及地區內美國其他盟友的發電廠；若伊朗油氣基礎設施遭襲，將對以色列和美國其他盟友關鍵油氣設施實施打擊，使其油氣日產當量每天減少2500萬桶，持續一年。

圖為2023年7月16日，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在德黑蘭會見到訪的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Syed Asim Munir）。 （Getty Images）

若伊朗軍政要員遭暗殺，將打擊以色列及美國其他盟友的信息技術和人工智能中心；若伊朗領土主權遭侵犯，如島嶼或港口被攻佔，將對美軍航空母艦和武裝直升機發起大規模彈道導彈、巡航導彈和無人機聯合攻擊。

若對伊海上封鎖持續或升級，伊朗將封鎖曼德海峽，並在必要時通過大規模布雷徹底封鎖霍爾木茲海峽，切斷所有石油出口管道線路；若美軍利用其在中東地區基地對伊發動地面侵略，伊朗將聯合「抵抗陣線」部隊及美軍基地所在國的本地武裝力量協同開展地面行動，並在當地民眾的協助下俘虜美軍人員。

報道還說，伊朗或將針對該地區外有關美國利益的目標發動突襲行動。